Нью-Йорк, США, 30 мая, 2019, 22:09 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН продлил эмбарго на поставки оружия и другие санкции в отношении Южного Судана, 30 мая передает агентство Associated Press.

Южный Судан

Из 15 постоянных и временных членов СБ ООН за продление санкций проголосовали десять, представители пяти стран — Южной Африки, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи, России и Китая — воздержались.

Несмотря на заключение мира в Южном Судане, страна так и не смогла созвать новое правительство, в которое вошли бы представители оппозиции и действующих властей — по мирному договору это должно было произойти до 12 мая.

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