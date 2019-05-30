Нижний Новгород, 30 мая, 2019, 22:08 — ИА Регнум. В 2020 году должно появиться более 4,1 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отчитываясь о деятельности правительства региона в 2018 году перед депутатами регионального парламента, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Он отметил, что важнейшим вопросом как в истекшем, так и в текущем году является строительство новых школ и дошкольных образовательных организаций.

«В 2018 году у нас были введены в эксплуатацию 2 детских сада: на 75 мест в поселке Ближнее Борисово Кстовского района и на 110 мест в Советском районе Нижнего Новгорода. До конца 2019 года мы планируем открыть еще 20 детских садов на 2120 дополнительных мест для малышей ясельного возраста. 12 — в Нижнем Новгороде, два — в Выксе, по одному в Богородском, Краснобаковском, Дальнеконстантиновском и Сергачском районах, в городах Бор и Первомайск», — сказал губернатор.

Никитин заверил, что средства на строительство есть, но главным является обеспечение максимально жесткого контроля за проведением работ для того, чтобы к 2021 году очередь в детские сады для детей до 3-х лет была ликвидирована.

Приоритетом ближайшего будущего глава региона назвал строительство современного образовательного центра в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода на 1500 учеников, которое планируется начать в 2020 году и завершить в течение 18 месяцев.

Проектно-сметная документация на строительство объекта будет разработана до конца 2019 года, на эти цели из областного и местного бюджетов выделены средства в размере 25,3 млн рублей. Непосредственно само строительство обойдется в сумму около 1,5 млрд рублей.

Здесь будет реализована проектная линейка — «Старшая школа — Региональный вуз — Работодатель», что позволит решить задачу подготовки и сохранения кадров в регионе.

В прошлом году была построена школа в поселке Фролищи Володарского района на 150 мести пристрой к Тонкинской школе на 400 мест.

«На текущий момент идет строительство еще шесть объектов, которые будут введены в эксплуатацию в 2019—2020 годах, два из них — в областном центре. Эту работу мы обязательно продолжим в рамках регионального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование», — подчеркнул Никитин.

В 2020 году должно появиться более 4,1 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях. Кроме того, в рамках национального проекта наука будет создан Научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня, наряду еще с пятью российскими регионами.

В то же время Никитин уверен, что важно создать механизм контроля за реализацией нацпроектов, в частности, необходимо развивать институт общественного контроля.

«Проще говоря, ни одна школа, ни один детский сад, не должны быть приняты официальной комиссией до тех пор, пока объекты не примут родители детей, которые будут учиться в этой школе и ходить в этот детский сад. По тому же принципу должна проходить приемка нового жилья, построенного для расселения аварийного фонда. Качество работ прежде всего должны проверять именно те, кто будет там жить», — заключил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам стало известно, что Нижегородская область вместе с Белгородской, Кемеровской, Тюменской областями, а также Пермским краем вошла в число пилотных регионов, где будут созданы НОЦ в рамках нацпроекта «Наука».

НОЦ создаются по инициативе самих регионов и представляют из себя интеграцию учреждений науки и предприятий реального сектора экономики, работающих по разным направлениям, в том числе в сфере сельского хозяйства, энергетики, машиностроении, химических и ядерных технологий, биологической безопасности животных и человека.

Никитин тогда отмечал, что в регионе сформированы оптимальные условия для создания одного из первых научно-образовательных центров страны. Нижегородская область занимает 1 место в России по доле внутренних затрат на исследования и разработки в процентах от ВРП и 4 место — по численности персонала, занятого исследованиями и разработками и по уровню инновационного развития.