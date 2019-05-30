Львов, Украина, 30 мая, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Зеленский лично общался с горняками, которые жаловались новому президенту на неустроенность своей жизни и перебои с выплатами заработной платы. В этот момент сотрудница телеканала «Прямой» обратила внимание Зеленского на то, что матери погибших шахтеров ждали его весь день.

Президент несколько вскипел и резко ответил журналистке:

«Я не приехал? Или потому что вы, телеканал «Прямой», можете помочь?» — сказал он, намекая на близость данного телеканала к бывшему президенту Петру Порошенко.

«Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем людям квартиру», — добавил Зеленский.

Корреспондентка «Прямого» не растерялась и подчеркнула, что готова поделиться своей заработной платой, и призвала Зеленского сделать то же самое.

«Я куплю квартиру. Что вы мне тут интервью ведете», — прекратил перепалку Зеленский.