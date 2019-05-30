Псков, 30 мая, 2019, 21:50 — ИА Регнум. В Псковской области с июня 2019 года начнут вручать сертификаты на 5 тыс. рублей за каждого новорождённого. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 мая, заявил глава региона Михаил Ведерников, выступая с отчётом о работе за 2018 год перед депутатами Псковского областного собрания.

«Каждый новорождённый для Псковской области принципиально важен и дорог. Мы долго дискутировали, совещались с мамочками и приняли решение дарить нашим роженицам сертификаты на 5 тысяч рублей, а также памятную медаль и открытку. Начать вручение мы планируем с июня 2019 года, но такие сертификаты получат все, у кого ребёнок родился с 1 января 2019 года», — заявил Михаил Ведерников.

Он также отметил, что рождаемость в регионе «заметно упала»: в 2018 году в Псковской области родились 5869 человек — на 235 меньше, чем в 2017 году.

Напомним, Псковская область входит в число регионов России со сложной демографической ситуацией. По данным Псковстата, численность населения Псковской области на 1 января 2019 года составляла 629,7 тыс. человек, за год она уменьшилась на 6,9 тыс. человек.