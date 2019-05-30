Минск, 30 мая, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Посол Белоруссии в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Об этом говорится в подписанном Александром Лукашенко сегодня, 30 мая, указе № 202, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Embassybel.ru Владимир Семашко

«В соответствии с документом, Владимир Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения Правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией», — сказано в официальном комментарии.

На бывшего вице-премьера, до назначения послом курировавшего в совмине ТЭК и переговоры с Россией по поставкам нефти и газа, возложены также обязанности координатора. Согласно указу, отныне Семашко «координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных Правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию».

«Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией», — сказано в комментарии к указу Лукашенко.

Напомним, официальный Минск так и не добился от Москвы компенсации за изменение российского налогового законодательства — «большой налоговый манёвр» в нефтяной сфере. Совмин Белоруссии также требует от России компенсировать упущенную выгоду за поставку некондиционной («загрязненной» хлорорганикой) нефти по трубопроводу «Дружба».

Кроме того, Александр Лукашенко настаивает на снижении цены российского газа для Белоруссии. По его мнению, кубометр на входе должен стоить не дороже, чем в Смоленской области. Президент России Владимир Путин с такой постановкой вопроса не согласился и указал белорусским партнёрам на особенности ценообразования в России, затраты на добычу и транспортировку газа (в которых белорусская сторона не участвует), а также предложил реализовать подписанный 20 лет назад договор о создании Союзного государства.