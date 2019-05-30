Каракас, 30 мая, 2019, 21:46 — ИА Регнум. С 2015 года Центральный банк Венесуэлы не публиковал экономических показателей. Так продолжалось вплоть до этого вторника, когда данные, которые раньше систематически скрывались, неожиданно появились на сайте организации, сообщает испанское издание El Pais. Ставшие известными цифры раскрыли падение ВВП на 52,3% с 2013 года, когда Николас Мадуро был избран президентом. Кроме того, Центральный банк утверждает, что инфляция достигла рекордной в новейшей истории страны цифры, перейдя от 180,9% в 2015 году к 130 060% в 2018-м.

Bcv.org.ve Центральный банк Венесуэлы

Тем не менее эти цифры сильно отстают от тех, которые звучат в утверждениях Национальной ассамблеи, независимых компаний и многосторонних учреждений, которые подсчитали, что рост цен в прошлом году составил больше 1 700 000%, а к концу этого года достигнет 10 000 000%.

Даже если и так, цифры, опубликованные Центральным банком — это первое открытое признание чавистского режима в огромном спаде, который переживает сейчас венесуэльская экономика, подчеркивает El Pais. Фактически насчет инфляции в первые четыре месяца 2019 года режим Мадуро сделал даже более пессимистичное заявление, чем Национальная ассамблея. Последняя оценила ее в 666%, в то время как банк назвал цифру, превышающую 1 047%, для периода с января по апрель.

Публикация данных вызвала подозрения.

«Я не знаю причин, по которым они распространили эти цифры в данный момент. Однако некоторые из них подтасованы — как, например, показатель инфляции. Дело в том, что они рассчитывают индекс цен для потребительской корзины, которая не совпадает с реальной корзиной венесуэльцев, в которую входят субсидируемые товары, чьи цены далеки от рыночных. Это объясняет значительную разницу», — рассказал вчера, 29 мая, депутат Анхель Альварадо.

Другие сведения банка приближаются к результатам вычислений, выполненных комиссией по финансам Национальной ассамблеи. Комиссия уже предупреждала о спаде экономики на 55,7% в период с 2013 по 2018 год на основе индекса экономической активности. «Имеет место падение ВВП, которое также сказывается на индексе экономической активности и отражает коллапс экономики, превышающий тот, который пережил Советский Союз в момент распада», — отметил Альварадо.

Согласно утверждениям Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, экономику Венесуэлы ждет падение еще на 25% в этом году, которые прибавятся к 52,3% с начала 2013 года (по данным Центрального банка и консультирующей организации Ecoanalítica).