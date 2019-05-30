Москва, 30 мая, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по ситуации, сложившейся в Сирии, сообщает 30 мая пресс-служба Кремля.

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«Продолжено обсуждение ситуации в Сирии», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сообщается, что российский и турецкий лидеры отметили необходимость углубления взаимодействия по проблеме Идлиба, а также обсудили меры для нейтрализации террористических формирований, действующих в этом районе Сирии.

Помимо сирийского вопроса президенты обсудили «ряд двусторонних тем, в том числе сотрудничество в военно-технической сфере».

Владимир Путин и Реджеп Тайп Эрдоган условились о продолжении контактов по различным вопросам.