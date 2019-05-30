Псков, 30 мая, 2019, 21:34 — ИА Регнум. Льготное обеспечение лекарствами — самый сложный и нерешённый вопрос в здравоохранении Псковской области. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава региона Михаил Ведерников сегодня, 30 мая, выступая с отчётом за 2018 год перед депутатами Псковского областного собрания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Проблема острая: дефицит финансирования составляет порядка 0,5 млрд рублей. Для понимания: сумма, выделенная в 2018 году на одного федерального льготника, составила 12,8 тыс. рублей на год. По состоянию на 31 декабря 2018 года каждый из обратившихся граждан получил медикаментов на сумму 32,6 тыс. рублей», — сообщил Ведерников.

По его словам, финансирование льготного лекарственного обеспечения региональных льготников в 2018 году составило 714,2 млн рублей, из которых 165,8 млн рублей израсходованы на оплату кредиторской задолженности 2017 года.

«Мы неоднократно доносили свою позицию по этому вопросу в Министерство здравоохранения, но нужно учитывать, что это объективно — всероссийская проблема», — заявил губернатор Псковской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Псковской области часто жалуются на отсутствие в аптеках региона необходимых им лекарственных препаратов. При этом 30% выделяемых региону средств на льготные лекарства направляются на медикаменты для больных орфанными заболеваниями. Проблема неоднократно обсуждалась и в Псковском областном собрании депутатов, и власти признали, что в организации конкурсных процедур на приобретение лекарств для льготников тоже есть недостатки.