Воронеж, 30 мая, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Программа мер, которая позволит решить проблему неприятного запаха в Воронеже, должна быть принята в кратчайшие срок. Соответствующее поручение губернатор Александр Гусев 30 мая дал ООО «Левобережные очистные сооружения», где провел выездное совещание, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Левобережные очистные сооружения

Как доложил на совещании гендиректор ООО «Левобережные очистные сооружения» Игорь Житарюк, проблема может быть связана с необходимостью ремонта и замены части оборудования первой технологической линии, в частности — аэраторов в системе аэротенков. Кроме того, добавил генеральный директор ООО «РВК-Воронеж» Олег Николаенко, есть проблема залегания осадка еще на уровне песколовок (этап приема сточных вод). Губернатор поручил провести комплексную экспертную проверку полного цикла работы Левобережных очистных сооружений, включая состояние оборудования и участка водохранилища в месте сброса очищенных вод, будут взяты пробы осадка с иловых карт и воды на всех этапах очистки. Уже в ближайшие дни комиссия начнет работу.

«Коллеги сегодня организуются и сумеют разработать правильную программу устранения критичной концентрации запаха. Она должна быть короткая. Если потребуется усиление ремонтным или монтажным персоналом — найдем. Надеюсь, что у руководства Левобережных очистных сооружений есть понимание значимости этой беды для Воронежа и того, что меры нужно принимать срочно», — сказал Александр Гусев.

Ещё одна причина неприятного запаха — залповые сбросы: несанкционированные сливы в городскую систему канализации жидких промышленных отходов.

«Те, кто это делает, — преступники. Они должны быть наказаны. Люди умышленно совершают преступление, с этим нужно бороться. Я буду обращаться к начальнику ГУВД, к прокурору области, чтобы вместе с правоохранительными органами мы вышли на тех, кто заказывает такие сливы, и тех, кто их осуществляет непосредственно», — сказал Александр Гусев, поручив на уровне правительства региона провести разъяснительную работу с руководителями предприятий.

«Основных проблем две, и они были выявлены еще в прошлом году: ненормативная работа сооружений и преступная деятельность некоторых предприятий и перевозчиков, которые сливают отходы в систему канализации, — прокомментировал итоги совещания губернатор. — Несанкционированный слив загрязняющих концентрированных веществ, которые, попадая на очистные сооружения разово в большой концентрации, выводят из строя технологический режим. Происходит вспенивание, вынос активного ила, соответственно, перестает работать биологическая очистка. Есть третья, не менее важная задача: нужно заниматься реконструкцией очистных сооружений».

Добавим, что ООО «ЛОС» заявлено строительство блока механического обезвоживания осадка, что способствует уменьшению запаха с иловых карт. Власти региона намерены способствовать ускорению процесса его возведения, чтобы блок заработал уже до конца года.