Челябинск, 30 мая, 2019, 21:09 — ИА Регнум. В Челябинской области укомплектованность врачами составляет лишь 34%. Об этом на заседании регионального Заксобрания заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Николай Пластов. Доктор. 1966

«Особенно это касается детских врачей узких специальностей», — отметил чиновник.

Чтобы привлечь молодых врачей, планируется создать областную программу по предоставлению им жилья. Также жильём собираются обеспечивать врачей с дефицитными специализациями. В первую очередь медицинские кадры намерены направить на село. В планах значится и продолжение таких программ, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Также власти области собираются активно использовать телекоммуникации. Планируется развивать дистанционную медицину и тем самым обеспечить всех граждан доступом к современной медицине.