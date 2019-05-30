Киев, 30 мая, 2019, 20:51 — ИА Регнум. По итогам мая 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд, сообщает 30 мая издание UBR.ua со ссылкой на заявление главы Нацбанка страны Якова Смолия.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, объёмы золотовалютных резервов Украины за последний месяц сократились с 20,5 до 19,3 млрд долларов из-за крупных выплат по госдолгу.

Яков Смолий указал, что за май 2019 года на выплаты долгов государства было израсходовано почти два млрд долларов, а до конца текущего года Киев должен заплатить по долгам ещё пять млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский публично посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу.

Напомним, по самым скромным подсчётам, выплаты по госдолгу Украины уже доходят до 40% госбюджета.