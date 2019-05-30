Псков, 30 мая, 2019, 20:19 — ИА Регнум. В Псковском государственном университете (ПсковГУ) будут внедрены новые подходы и принципы обучения, среди которых — активное развитие базовых кафедр в сотрудничестве с крупнейшими предприятиями и инвесторами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчётом за 2018 год в Псковском областном собрании депутатов.

Pskov.ru Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

«Никуда не годится, когда вуз выпускает юристов и экономистов, которые уезжают в Санкт-Петербург работать охранниками и официантами. Нам нужны компетентные специалисты по тем направлениям, которые будут востребованы в регионе, на наших предприятиях», — отметил Ведерников.

Он заявил, что «воспитывать своих специалистов» необходимо под каждое предприятие с высококвалифицированными рабочими местами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ПсковГУ в апреле 2019 года сменился ректор: новым руководителем вуза стала Наталья Иванова, которая ранее занимала должность проректора по научной работе Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова.