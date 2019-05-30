Киев, 30 мая, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Германия и Франция поддерживают приоритеты новых властей Украины, заявил 30 мая украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главами германского и французского МИД Хайко Маасом и Жан-Ив Ле Дрианом.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, Берлин и Париж «поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах — это и экономические вопросы, и вопросы борьбы с коррупцией».

Кроме того, новый президент Украины заявил, что главным приоритетом является прекращение войны, однако не уточнил, какую войну он имеет в виду.

Ранее Зеленский сообщил сенатору США Роберту Портману о «двух войнах», которые ведёт Украина. По его словам, это война против России и война с коррупцией.