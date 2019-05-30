Псков, 30 мая, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Вопрос строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» под Псковом «кулуарно решаться не будет». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчётом за 2018 год перед депутатами Псковского областного собрания.

Завод

«13 млрд рублей инвестиций — это сумма, которой область не видела уже давно. Однако, конечно, существуют и риски. Я хорошо понимаю вопросы, которые возникают к инвестору. Безопасность для жителей области превыше всего. Это приоритет администрации Псковской области. От вредного и опасного производства никто не выиграет. Но чтобы сделать окончательный вывод, нужно дождаться окончательной редакции самого проекта и экспертизы», — заявил Ведерников.

Псковский губернатор отметил, что до сих пор инвестор «проявлял себя максимально открыто», в том числе организовал пресс-тур на аналогичный завод в Омскую область.

По словам главы Псковской области, дальнейшее обсуждение проекта также будет идти максимально открытым образом.

«Особое замечание: несмотря на бюджетные сложности, мы не являемся заложниками сложившейся ситуации», — также подчеркнул Михаил Ведерников.

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По его словам, все другие проекты особой экономической зоны «Моглино» в совокупности могут дать эффект, сопоставимый с одним проектом строительства химзавода: на сегодняшний деньстатус резидента ОЭЗ «Моглино» имеют 11 компаний с общим объёмом инвестиций 18,6 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» намерено производить полиэфиры (ПЭТФ-гранулы, полиэстер) и продукцию из них (БОПЭТ-плёнки) на территории ОЭЗ «Моглино» в 2 км от Пскова. Производство планировали запустить уже в первом квартале 2019 года, но проект строительства встретил активное сопротивление горожан. Жители Пскова с весны провели уже несколько митингов против строительства завода, а коммунисты инициировали проведение референдума по этому вопросу, но депутаты Псковского районного собрания эту инициативу отклонили, сочтя формулировку вопроса для референдума некорректной.