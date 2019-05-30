Москва, 30 мая, 2019, 19:59 — ИА Регнум. За последние недели экс-президент Украины Пётр Порошенко сильно поседел. На физиологические изменения политика обратил внимание общественный деятель с Украины Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Скриншот страницы Петра Порошенко в facebook.com Поседевший Петр Порошенко

Во время ток-шоу участникам продемонстрировали фотографию Порошенко в окружении компании молодых людей. Кот обратил внимание, что у политика волосы на голове практически полностью стали белыми.

«Обратите внимание на Порошенко. Человек реально поседел за последние несколько недель, он поседел, просто посмотрите. Они как угодно могут строить хорошую мину при плохой игре, но физиологию никуда не денешь. У человека реально седые волосы, он понимает, что происходит на самом деле. Американцы его сдают, на Украине против него возбуждено пять уголовных дел. Его загоняют, как крысу, в угол. Он даже в своей партии не может идти под первым номером», — отметил он.

Ведущий передачи Евгений Попов предположил, что белизна волос может быть связана с тем, что на Порошенко во время съёмки свет падал под определенным углом, что создало оптическую иллюзию. Однако Кот настаивал на своей версии. Помимо этого, общественник отметил, что возвращение экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину не случайно.

«Неужели вы не понимаете, что появление Саакашвили на Украине инициировано его американскими кураторами. Это дрожжи, которые бросили в бочку (грубое слово, которое обозначает отходы жизнедеятельности), и они начнут бродить и похоронят всю Украину», — заявил общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв (партия «Родина») назвал Саакашвили самым неадекватным русофобом на постсоветском пространстве.