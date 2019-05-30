Киев, 30 мая, 2019, 19:16 — ИА Регнум. Верховная рада Украины, отказавшись отправить в отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «передаёт большой привет Володе», — заявил близкий к лагерю Петра Порошенко украинский политолог Тарас Березовец, комментируя события в украинском парламенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Отставка правительства не прошла, и это означает, что до формирования следующего кабмина можно работать, не опасаясь игрищ в дефолт, которые затеяли друзья Володи (Зеленского)», — отмечает Березовец.

Также он подчеркивает, что Зеленский потребовал отставки Гройсмана, но своей кандидатуры на пост главы правительства так и не подал. Эксперт высказывает мнение, что нужного кандидата новому президенту Украины подбирает олигарх Игорь Коломойский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в интервью изданию Financial Times, опубликованном 26 мая, украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украина не должна бояться отказа от выплаты внешних долгов, т. е. , по сути, объявления дефолта.

28 мая секретарь Совнацбеза Украины Александр Данилюк выразил мнение, что президент Зеленский «не прислушивается» к подобным советам.

«У него сейчас сформирована команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркну: есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства заключается в другом: государство должно защищать интересы граждан», — заявил Данилюк.

Сегодня, 30 мая, Верховная рада Украины показательно не поддержала постановление об отставке Гройсмана, за это решение высказались всего 97 депутатов.