Степанакерт, 30 мая, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Нагорного Карабаха опровергает информацию, распространенную сегодня, 30 мая, министерством обороны Азербайджана, о том, что якобы на участке Акна (Агдам) выстрелом снайпера с армянской стороны был убит азербайджанский военнослужащий Агил Акиф оглу Омаров.

Photolure Военнослужащие армии обороны Карабаха

Как сообщает военное ведомство Карабаха, «передовые силы Армии обороны по всему периметру линии соприкосновения продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и, в то же время, призывают азербайджанскую сторону воздерживаться от бесперспективных шагов по искусственному обострению ситуации провокационными дезинформациями».