Симферополь, 30 мая, 2019, 17:25 — ИА Регнум. России необходимо инициировать судебные разбирательства против западных санкций в отношении Республики Крым и Севастополя в Европейском суде справедливости в Люксембурге. Об этом 30 мая журналистам заявил председатель рабочей группы экспертов-юристов по вопросам международно-правового характера при главе РК Александр Молохов.

Марина Каширская ИА REGNUM Ласточкино гнездо

По его словам, участники международного морского бизнес-форума SIMBF-2019 в Севастополе намерены обратиться с этим предложением к федеральным властям.

«Мы бы хотели, чтобы была поддержана идея того, что России надо обязательно оспорить крымские санкции в Европейском суде справедливости в Люксембурге целиком, как вопиющий пример несправедливости, нарушений прав и свобод граждан. Потому что крымские санкции нарушают права крымчан на развитие», — отметил эксперт, добавив, что в Европейский суд справедливости могут обращаться только государства.

«Санкции западных стран нарушают права жителей полуострова, которые защищает декларация ООН 1986 года», — напомнил Молохов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из-за внедрения антироссийских санкций и нежелания признавать российский Крым Европейский союз теряет большие инвестиционные возможности и колоссальную потенциальную прибыль.

Об этом: ЕС теряет колоссальные прибыли из-за нежелания признавать Крым — Захарова