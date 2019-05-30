Всеволожск, Ленинградская область, 30 мая, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Двое шестилетних мальчиков-двойняшек погибли в результате столкновения легкового автомобиля Nissan Note с фурой на трассе Санкт-Петербург — Морье (Дорога жизни) во Всеволожском районе Ленинградской области. Их мать, находившаяся за рулем, выжила в ДТП и попала в больницу.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагическая авария произошла 30 мая около 15:30 мск на 16 километре (+ 800 м) этой оживленной региональной трассы.

Женщина, 1973 года рождения, управляя автомобилем Nissan Note, при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с грузовиком DAF, зарегистрированным в Казахстане. Легковая машина двигалась со стороны поселка Рахья в сторону Санкт-Петербурга.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП во Всеволожском районе Ленобласти

«В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» в состоянии средней степени вреда здоровью доставлена в больницу Всеволожска. Ее пассажиры — два мальчика в возрасте шести лет, погибли. По данному факту проводится проверка», — сообщили в УГИБДД.

Пострадавшая водитель автомобиля Nissan — мама погибших братьев-двойняшек, 2012 года рождения. Судя по фотографиям с места ДТП, дети находились на заднем сиденье, в детских креслах.