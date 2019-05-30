Калуга, 30 мая, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Трагическое происшествие, повлекшее смерть 63-летнего жителя Москвы, произошло на территории строящегося полигона для временного складирования и сортировки бытового мусора около калужской деревни Михали. Об этом 30 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Беляев.

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По предварительным данным, погибший работник был официально трудоустроен в организации, обслуживающей башенные краны. При демонтаже крана на полигоне мужчина был зажат металлоконструкциями упавшей крановой башни.

«Следователи зафиксировали обстановку на месте происшествия, запросили документацию, договоры, инструктажи, опросили очевидцев и ответственных сотрудников организаций. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Игорь Беляев.

По оперативным данным министерства труда и социальной защиты Калужской области, с начала 2019 года на производствах региона расследовано 13 случаев с тяжелыми и смертельным исходом. Из них — 12 случаев с тяжёлым исходом и один — со смертью работника.

В первой половине мая на производствах региона произошёл один трагический случай со смертельным исходом и несчастный случай, в результате которого работник получил тяжелую травму.