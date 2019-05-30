Киев увяз в политической войне, в РФ советуют жить впроголодь: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 30 мая, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Австрии призывают ЕС ответить США;
- В Киеве не состоялась отставка Гройсмана;
- На Сахалине нашли водопровод времен японской оккупации;
- В столкновении кораблей в Будапеште найден украинский след;
- Онищенко советует «жить чуть-чуть впроголодь».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1520.