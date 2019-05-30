Екатеринбург, 30 мая, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Свердловской области предстоит преодолеть дефицит медицинских кадров, который оценивается в 30%. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США Врачебный осмотр

По словам Крекова, особенно в области недостаёт онкологов, психиатров, фтизиаторов, А на станциях скорой помощи нехватка врачей достигает 40%, из-за чего больных порой обслуживают санитары. Самая непростая ситуация — на севере региона, в Екатеринбурге же ситуация «среднестатистическая», хотя дефицита узкопрофильных врачей в областном центре почти нет.

Проблему можно решить набором и выпуском нужного количества специалистов. Во времена СССР в регионе выпускались по 600 врачей каждый год, и к таким цифрам нужно вернуться, считает вице-губернатор.

Ещё одна проблема — когда выпустившиеся «целевики» в итоге не идут работать в тот муниципалитет, который и оплатил его обучение. Областные власти планирует исправить эту ситуацию.

«Будут финансовые санкции в случае неявки на работу, извините», — сказал Креков.

Напомним, в начале апреля Росздравнадзор раскритиковал состояние медицины в Свердловской области. Впрочем, минздрав региона с критикой не согласился.