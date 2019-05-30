Калуга, 30 мая, 2019, 14:13 — ИА Регнум. 30 мая губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с министром архитектуры и строительства Белоруссии Дмитрием Микуленком. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, Анатолий Артамонов и глава профильного республиканского ведомства посетили объекты, возводимые белорусскими застройщиками. В частности, в Калуге они ознакомились с ходом строительства жилого микрорайона «Веснушки» и общеобразовательных учреждений, расположенных на правобережье областного центра.

Пресс-служба правительства Калужской области Калужский губернатор встретился с министром строительства Белоруссии

В настоящее время в Калуге на территории миниполиса «Веснушки» идет строительство жилых домов различных серий. Микрорайон рассчитан на 12 — 16 тысяч жителей. Кроме жилых домов здесь будут построены объекты социальной инфраструктуры, в том числе и торговый центр. Уже введены в эксплуатацию детский сад на 280 мест, школа на тысячу мест, пять домов. Строятся семь домов на тысячу квартир.

Говоря о перспективах развития миниполиса, губернатор Анатолий Артамонов особо отметил, что при взаимодействии с белорусскими строительными компаниями на территории региона реализован уникальный опыт. «Обычно компании-застройщики строят жилые дома, а потом — школы, детские сады, дороги. На территории миниполиса все строго наоборот: дома еще не построены или в высокой степени готовности, а школа, детский сад уже работают. Решен вопрос транспортного сообщения — до микрорайона продлен маршрут троллейбуса», — подчеркнул он.

Калужский губернатор выразил надежду, что строители из Белоруссии полностью и в срок реализуют проект в областном центре. «Мы создали все условия для продуктивной работы. Намерены построить еще два детских сада и бассейн. При таком развитии социальной инфраструктуры нужно увеличить объемы строительства», — резюмировал он.

В ходе посещения строительной площадки школы на тысячу мест на ул. 65 лет Победы, Анатолий Артамонов поблагодарил руководителей компании, строящей учебное заведение. По мнению главы региона, они учли все замечания, которые были сделаны при возведении предыдущих объектов. Также калужский губернатор поддержал инициативу руководства министерства образования области о присвоенииследующей школе, которая будет построена белорусскими застройщиками, имени выдающегося человека Белоруссии. Выбор — за белорусской стороной.