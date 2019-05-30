В Екатеринбурге закончили приём предложений по храму Екатерины
Екатеринбург, 30 мая, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Мэрия Екатеринбурга закончила принимать предложения жителей города по поводу возможного места строительства храма Святой Екатерины. всего за десять дней поступило 9241 обращение, предложено более 50 мест, сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.
В настоящее время сотрудники мэрии анализируют поступившие предложения. Затем будет проведено рейтинговое голосование, которое определит потенциально возможные места.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, для строительства горожане предложили в том числе и экзотические места. Одним из таких была названа планета Марс.
Напомним, опрос населения был проведён после конфликта, который возник вокруг строительства храма в сквере у Театра драмы. Часть горожан выступила против такой инициативы.