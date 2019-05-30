Осло, 30 мая, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Съемки фильма Marvel «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли начались в маленьком поселении в Норвегии, сообщает портал SlashFilm.

(сс) Gage Skidmore Скарлетт Йоханссон

Киносъемочные трейлеры были замечены на западном побережье северной страны, в деревне Сёбе (регион Суннмёре). На трейлерах также были замечены производственные наклейки, обозначающие рабочее название проекта — «Голубой залив» (Blue Bayou). Отмечается, что шрифт напоминает кириллицу, и создается ощущение, что словосочетание написано на русском языке: скорее всего, это отсылка к родине супергероини Наташи Романов, одного из героев отряда «Мстители», о становлении которой пойдет речь в фильме.

«Голубой залив» может быть вымышленным местом, куда героиня бы отравилась, если не превратилась в машину для убийств, или не имеющим отношения к сюжету будущей ленты названием песни Роя Орбинсона 1963 года.

Об экранизации «Черной вдовы» говорили еще в 2004 году, однако только в 2017 Marvel Studio принялись за разработку сценария. Режиссером картины выступит Кейт Шортланд («Эрудиция», «Берлинский синдром»). О дате премьеры фильма еще ничего не известно, но к актерскому составу постепенно присоединяются новые лица — например, звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор.

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