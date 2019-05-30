Москва, 30 мая, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Накопленный Россией и Белоруссией опыт союзного строительства «преимущественно позитивный», и на нём, а не на разногласиях, следует делать акцент при оценке состояния и перспектив Союзного государства. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Союзный договор объединил «двух стратегических партнёров», констатировал Мезенцев, сложивший накануне полномочия сенатора. Он подчеркнул: «Отношения между государствами — не только отношения между министерствами экономического блока, финансов, центральных банков, это не только отношения администраций регионов. Это отношения миллионов людей. И, прежде всего, именно эти отношения формируют атмосферу дружбы, искренности, товарищества».

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«Мы просто обязаны жить в мире и дружбе. Мы обязаны видеть и слышать интерес партнёра, помогать ему — где это можно. При этом рассчитывая на такое же отношение к системе национальных интересов нашей страны, учёт интересов регионов России», — сказал посол России.

Мезенцев отметил: «Иногда нам, может быть, надо чуть спокойнее, чуть взвешеннее, чуть отстраненнее говорить о тех малых проблемах, которые есть, и более привлекать внимание и российского общества, и белорусского общества к тому набору планов и задач, которые позволят людям жить комфортнее, наверное — зажиточнее и увереннее в завтрашнем дне, в пользу своих семей и своих стран. Вот об этом давайте говорить».

«Нам не нужно делать акценты на том, что не сделано. Нам нужно говорить, в том числе представляя общества наших стран, о результате сделанного, с учётом прогноза на ближайшую и долгосрочную перспективу, — сказал Мезенцев. — И так собираюсь работать я. Убежден: так будет работать команда посольства. Посольство должно быть вписано в реализацию тех больших планов, которые определяет национальный лидер страны Владимир Владимирович Путин в диалоге с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко».

«Убеждён в том, и по словам премьер-министра Республики Беларусь господина Румаса, что 70% предложений белорусской стороной поддерживается, по 30% нужна серьёзная, предметная, профессиональная работа. Это, наверное, так», — сказал Мезенцев.

Он напомнил об общем историческом наследии и, в частности, о праздновании 9 мая Дня Победы в России и Белоруссии. По его словам, общее превалирует над разногласиями и в других сферах двустороннего сотрудничества в рамках Союзного государства — в том числе и в экономической.

«Дипломатия может помогать национальным командам вести более глубокий диалог, — сказал посол России. — Иногда отодвигая несущественные, сиюсекундные, может быть, даже конъюнктурные моменты на дальний план в пользу перспектив и в пользу будущего».

По словам дипломата, он прибудет в Минск 2 июня. До этого, 30 апреля президент РФ Владимир Путин отозвал посла России в Белоруссии — по совместительству своего спецпредставителя в союзной республике Михаила Бабича.

Отзыву посла предшествовал острый конфликт между руководством Белоруссии и официальным представителем России и президента России в постсоветской республике. Одной из причин стала инвентаризация российским дипломатом выполнения двусторонних договорённостей, в том числе договора о создании Союзного государства. МИД Белоруссии в традициях «трамвайного хамства» оскорблял Михаила Бабича, солидаризировавшись в оценках с русофобской прозападной оппозицией. Александр Лукашенко неоднократно просил президента РФ отозвать неудобного дипломата.

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После отзыва Михаила Бабича, 23 мая глава белорусксой дипломатии Владимир Макей заявил, что официальный Минск не против кандидатуры Дмитрия Мезенцева и все формальности с назначением нового посла улажены. После состоявшихся 27 мая переговоров с Сергеем Лавровым глава МИД Белоруссии сообщил: «У нас абсолютно нет никаких разногласий, проблем, мы придерживаемся единой позиции по многим актуальным проблемным вопросам».