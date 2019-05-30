Москва, 31 мая, 2019, 01:59 — ИА Регнум. Опубликованные результаты опросов граждан РФ говорят о том, что число сторонников передачи Японии Курил исчезающе мало. Как в самой Японии пытаются исказить эту информацию, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Профессор Хоккайдского университета Хироси Кимура заявил, что не доверяет результатам российских социологических опросов — якобы все они ангажированы и не отражают реального общественного мнения. Вероятно, разделяя мнение Кимуры, МИД Японии решил провести собственное исследование и получил ответ, гораздо более обнадеживающий для себя. Неудивительно: вопросы были сформулированы весьма специфически.

Скромно обойдя молчанием тему отъема Курил, авторы спросили граждан о «возможности компромиссного решения», и оказалось, что против «компромиссного решения» не возражают уже 41% граждан РФ. Правда, что это за решение, не раскрывалось, так, компромисс и компромисс. По-русски же такая подтасовка обозначается выражением «наводить тень на плетень», чего японскому МИДу можно было бы и не делать, а просто поинтересоваться корректно проведенными исследованиями. Например, опросом ИА REGNUM.

Читайте также: Опрос ИА REGNUM: Курилы — русская земля

Читайте подробности в статье Анатолия Кошкина «Лукавые цифры «курильского опроса» по-японски».