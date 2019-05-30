Ярославль, 30 мая, 2019, 15:38 — ИА Регнум. В Ярославле начали процедуру, которая позволит сделать законной строительство жилого дома рядом с усадьбой Сорокина, расположенной на улице Большая Октябрьская. Мэрия Ярославля объявила общественное обсуждение по этому вопросу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Мазанова Стройка дома в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выданное мэрией разрешение на строительство отменил суд по иску прокуратуры, куда обратились жители соседних домов. Люди недовольны уплотнительной застройкой центра города. Суд установил, что при выдаче разрешения на строительство не были проведены публичные слушания. Земельный участок находится в общественно-деловой зоне, строительство жилья в такой является условно-разрешенным видом использования. Слушания в таких случаях обязательны.

При этом стройка фактически началась и, по данным градозащитников, негласно продолжается несмотря на решение суда.

За время, прошедшее с начала разбирательств, власти Ярославля поменяли нормативную базу. Теперь при предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования публичные слушания проводить необязательно. Достаточно устроить общественные обсуждения.

В отличие от слушаний, они не предусматривают голосования. Жители оставляют отзывы в интернете на сайте мэрии или в самой мэрии. Материалы по проекту жилого дома будут выставлены в фойе мэрии на 1 этаже до 17 июня.

Окончательное решение по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования должен принять мэр города Владимир Волков.