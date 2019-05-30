Москва, 30 мая, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Работу мэрии Москвы по благоустройству города (расширение тротуаров, замена плитки, высадка деревьев и др.) подавляющее большинство москвичей (85%) оценивает положительно. Противоположное мнение у 11%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Полина Волхова ИА REGNUM Мэрия Москвы

Столько москвичей (85%) приветствуют проведение уличных праздников, ярмарок и фестивалей в центре города, против — 6%, безразличны — 8% горожан.

Программу реновации жилья, снос пятиэтажек, переселение жителей в новые дома одобряют 74% москвичей. Отрицательно относятся 13%, безразлично — 10%.

Больше всего жителям Москвы на нравится повышение цен на парковку в центре столицы, об этом заявили 62%. Положительное мнение высказали 13%. Нейтрально относятся к этой теме 21% опрошенных.

Опрос проведен 20−29 апреля 2019 года среди населения Москвы. Опрошены 505 человек старше 18 лет методом личного интервью. Статпогрешность данных опроса не превышает 6,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самые острые проблемы Москвы — это платные парковки, штрафы (24%), пробки, загруженность дорог и мигранты, гастарбайтеры (по 15%).

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