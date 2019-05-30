Киев, 30 мая, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв считает, что от отказа парламента отправить в отставку правительство Владимира Гройсмана в украинском политикуме «все выиграли».

Kmu.gov.ua Владимир Гройсман

Соответствующее заявление Карасёв сделал 30 мая в эфире одного из украинских телеканалов.

«Тут проигравших точно нет… Парламент показал, что не будет дополнением администрации президента Зеленского. С технологической точки зрения будет перебрасывание друг на друга ответственности команд. Сегодня в ходе парламентской кампании президентская команда может это использовать: «Видите, какая Верховная рада безответственная, не проголосовала». Это только еще больше поднимет рейтинг партии «Слуга народа», — сказал Карасёв.

Он считает, что парламент Украины, по сути, перешел в контрнаступление на президента Владимира Зеленского.

«Парламент отступает под натиском и давлением президентской команды, которые начались в день инаугурации, но при этом и контратакует. Такое сопротивление чередуется с открытыми месседжами от президента — что парламент и правительство не будут сдаваться просто так… Парламент и депутаты не хотят отдавать все рычаги влияния, все властные возможности и ресурсы президентской команде… Проголосовало за отставку всего 97 депутатов — это открытый вызов президенту», — комментирует эксперт.

По его словам, очевидно, что нынешняя Верховная рада не позволит Зеленскому создать президентско-парламентскую республику.

«По Конституции Украины в парламентско-президентской республике (именно такая форма устройства сейчас — ред.) правительство складывает свои полномочия перед новой Верховной радой, а не перед новоизбранным президентом. Если бы это произошло, то свидетельствовало о президентско-парламентской республике… Всё остальное производное: не дали Гройсману провести полноценную избирательную кампанию. Он же говорил и намекал, что примет участие в выборах, вопреки низкому рейтингу. Ничего страшного не произошло бы, если бы Гройсман был отставлен, а исполняющим обязанности премьера был бы первый вице-премьер Иван Степанович Кубив», — добавил Карасёв.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины не поддержала отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Постановление об отставке поддержали 97 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Уже известно, что 31 мая состоится брифинг премьер-министра Владимира Гройсмана, в ходе которого он прокомментирует свои дальнейшие планы.

21 июля на Украине должны состояться досрочные парламентские выборы.