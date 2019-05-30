Москва, 30 мая, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Показатель инфляции в скором времени может опуститься ниже 4%. Об этом журналистам заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Наша цель — 4%. Мы с вами знаем, что инфляция — это живой процесс — не может постоянно находиться (неизменной). Она колеблется вверх-вниз в силу тех или иных причин, и наша задача, чтобы такие колебания не приводили к значительному и длительному отклонению от цели», — заявила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ уже отмечала, что пик инфляции состоялся в марте 2019 года — тогда показатель достиг 5,3%. Теперь же инфляция достигает 5,1%, а достигнуть таргета ЦБ в 4% показатель сможет уже к 2020 году. Затем показатель может опуститься и ниже установленной цели, уверена глава Центробанка.

«После этого впоследствии, естественно, инфляция может опуститься ниже 4%. Мы считаем это нормальным», — отметила Набиуллина.