Рига, 30 мая, 2019, 15:26 — ИА Регнум. В условиях стойкого роста экономики и сокращения численности населения показатели охраны окружающей среды и благосостояния населения с середины 2000-х годов в Латвии во многом улучшились, однако стране необходимо повышать налоги. Об этом говорится в обзоре латвийской экономики от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Так, в ОЭСР рекомендует Латвии лучше использовать налоги и пошлины в сфере охраны среды, улучшить качество связанных со средой инфраструктуры и услуг и инвестировать в новаторские возможности.

«Все еще высок уровень бедности, неравенства и региональных различий. Цикл планирования развития на период после 2020 года дает возможность лучше согласовать цели среды с целями развития экономики», — указывает ОЭСР.

Среди других рекомендации ОЭСР: использовать дополнительно к еврофинасированию государственные публичные и частные инвестиции для обновления инфраструктуры по очистительным сооружениям; разработать план по уменьшения изменения климата и усилить контроль за загрязнением воздуха.