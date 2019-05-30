Иерусалим, 30 мая, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль в рамках своего турне по Ближнему Востоку, сообщает 30 мая Al Arabia.

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Серия визитов по странам региона проходит в рамках подготовки саммита в Бахрейне, где США должны предложить план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

Предполагается, что Кушнер проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Советник Трампа ранее посетил Марокко и Иорданию, где также шло обсуждение будущего проекта.