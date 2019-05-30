Приштина, Сербия, 30 мая, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Суд в Косово освободил шестерых сербов, задержанных в ходе спецоперации на севере края, сообщает 30 мая портал Kontakt Plus.

Задержание

Суд постановил, что достаточных доказательств для продолжения содержания их под стражей нет. Дела других задержанных суд рассмотрит позже.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая косовская полиция провела рейд на севере Косово, в районах проживания сербов. В ходе акции спецназа были избиты более ста человек, девятнадцать человек были арестованы, в том числе был избит и задержан российский сотрудник ООН Михаил Краснощеков.

Читайте также: Евросоюз призвал Сербию и Косово вернуться к диалогу