Тверь, 30 мая, 2019, 14:58 — ИА Регнум. До 30 резидентов планируется разместить на территории новых технопарков «Боровлёво-3» и «Эммаусс» в Тверской области. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, сообщил глава региона Игорь Руденя в ходе отчета о работе за 2018 год перед депутатами Заксобрания 30 мая. Глава региона подчеркнул: для развития инвестиционных процессов в регионе необходимы новые инвестиционные площадки.

Пресс-служба правительства Тверской области Отчет главы Тверской области перед Заксобранием

«В 2018 году принято решение о создании индустриальных парков «Эммаусс» и «Боровлёво-3». Территории расположены рядом со столицей Верхневолжья, они включены в генеральные планы. Земли находятся в государственной собственности и будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечат необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой. Оформление участков планируется начать в четвёртом квартале 2019 года», — сообщил Игорь Руденя.

В «Боровлёво-3» предполагается размещение высокотехнологичных инновационных производств до 15−20 резидентов, в «Эммауссе» — 8−10 резидентов. Оба индустриальных парка получат статус государственных. Из федерального бюджета на их создание предполагается направить около 1,5 млрд рублей.

На данный момент в регионе работает шесть индустриальных парков: «Боровлёво» и «Раслово» в Калининском районе, «Две башни» и «Композит Сити» в Твери, «MSB-Удомля» в Удомельском городском округе, «Итомля» в Ржевском районе. Общий объем инвестиций реализованных проектов в уже действующих индустриальных парках составил более 17,7 млрд рублей.

Губернатор также затронул вопросы развития монопрофильных территорий — к ним в регионе относятся Западная Двина, Кувшиново, Удомля, посёлки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково и Спирово. В 2018 году регион и Фонд развития моногородов заключили соглашение о сотрудничестве. Это дало возможность привлечения федерального финансирования на инфраструктурные объекты по инвестиционным проектам и получения льготного кредитования по ставке от 0 до 5%. При поддержке Фонда планируется реализовать девять инвестиционных проектов.