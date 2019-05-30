Сантьяго, 30 мая, 2019, 14:52 — ИА Регнум. 29 мая более 200 тыс. домов в Чили остались без электричества из-за аварий в системе электроснабжения, вызванных штормом, передает канал n-tv.

Без электричества

Министр энергетики Чили Сусана Хименес сообщила, что подача электричества прекратилась в 202 352 дома. 164 тыс. из них относятся к столице Сантьяго, где ливни и порывы ветра до 60 км/ч привели к падению деревьев и обрыву линий электропередач.

По ее словам, сбой работы светофоров вызвал хаос на дорогах и многочисленные пробки.

О материальных повреждениях и раненых не сообщается.

В настоящее время в Чили более 29,6 тыс. домохозяйств не охвачены системой электроснабжения. Таким образом, около 100 тыс. человек не имеют удобств, доступных для большинства населения. Эти данные были получены входе разработки карты энергетической уязвимости, составленной министерством энергетики в сотрудничестве с государственными и частными организациями.