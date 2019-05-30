Москва, 30 мая, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Глядя на лица большинства российских законодателей, министров и иных чиновников, никак не скажешь, что сами они живут впроголодь. Впрочем, привычка давать советы бедным поменьше есть или переходить с хлеба на пирожные не нова, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

«И какие бы после подобных заявлений не следовали пояснения, что имелась в виду забота о здоровье, борьба с вредными привычками, необходимость снижения уровня холестерина и роста продолжительности жизни, обычные граждане подобные перлы в лучшем случае игнорируют, а чаще всего воспринимают с явным раздражением», — считает эксперт.

По его мнению, вредная привычка полноценно, вкусно и с пользой для здоровья питаться существует в основном у чиновников. Большинство же граждан России при всем желании не могут позволить себе заиметь такую привычку просто в силу отсутствия для этого необходимых денежных средств.

«Чиновникам следовало бы быть аккуратнее в выражениях по поводу пресловутых «макарошек», так как у трудящихся память хорошая, а отделаться отговорками, про то, что «меня не так поняли» потом вряд ли удастся», — полагает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») дал людям, страдающим лишним весом, совет «жить чуть-чуть впроголодь».

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