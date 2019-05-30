Москва, 30 мая, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Фактически обвинений США в нарушении Россией ядерного договора и не прозвучало. Американцы лишь заявили, что Россия имеет возможность проводить подобные испытания, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Американская Межконтинентальная баллистическая ракета «Трайдент»

Ну так подземные взрывы российско-американскими договоренностями и не запрещены, а договор о всеобъемлющем запрете испытаний США сами не стали подписывать, так что в силу он не вступил.

«Вся эта шумиха в СМИ организована для того, чтобы подготовить американское общественное мнение к проведению новых взрывов на американских полигонах», — считает эксперт.

У США большая доля старых зарядов, теоретически уже не способных выдать ту мощность взрыва, которая закладывалась при их создании.

«Сейчас есть концепция использования этих ослабленных зарядов с более точным наведением, видимо, под неё потребуется провести ряд испытательных взрывов», — отметил Вакуленко.

Как сообщало ИА REGNUM, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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