Анкара, 30 мая, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Суд Турции вынес приговор 56 бывшим военнослужащим, признав их виновными в попытке государственного переворота. Об этом сообщает 30 мая Anadolu Ajansi.

Турция

Отмечается, что из 56 экс-военных 18 человек были приговорены к пожизненному заключению. Остальные 38 человек получили различные сроки заключения.

Всего перед судом предстали 152 человека, 29 из них были оправданы и освобождены в зале суда. В отношении остальных продолжаются судебные разбирательства.

Все приговоренные принадлежали к организации ФЕТО, лидер которой проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в организации путча в июле 2016 года, в ходе которого погиб 251 человек.

Гюлен отвергает возлагаемые на него обвинения, предпочитая, тем не менее, скрываться в Соединенных Штатах. Анкара настаивает, а его экстрадиции, на что Вашингтон согласие не дает.