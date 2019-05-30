Москва, 30 мая, 2019, 14:04 — ИА Регнум. ЦБ обещает снизить размер первоначального взноса по ипотеке для жителей сельских территорий, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Исаак Левитан. Саввинская слобода под Звенигородом. 1884

Депутат Госдумы Иван Лоор («Единая Россия») предложил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной снизить первоначальный взнос до 10% на ипотеку для жителей сельских территорий.

Набиуллина обещала вопрос рассмотреть.

«Вы поставили вопрос про сельскую ипотеку. Понимая, что там особая ситуация и предполагается госпрограмма субсидирования ставок по этой ипотеке, мы рассмотрим этот вопрос», — сказала глава ЦБ.

В ходе дискуссии глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов указал на то, что в предлагаемом варианте программа может оказаться не столь привлекательной даже при низкой ставке.

«Чтобы не получилось так, чтобы люди стали брать потребительские кредиты для внесения первоначального взноса», — предостерег он.

С 2020 года начнется реализация государственной программы комплексного развития сельских территорий. В проекте программы предусмотрена льготная ипотека для сельских жителей, при этом первоначальный взнос предполагается установить в размере от 20% стоимости жилья.