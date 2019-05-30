Тверь, 30 мая, 2019, 13:57 — ИА Регнум. 212 км дорог регионального и межмуниципального значения и 118 км дорог муниципального значения отремонтировано в 2018 году в Тверской области. Кроме того, в порядок привели около 133 тыс. кв. м дворовых территорий. Об этом в своем отчете о работе правительства за 2018 год перед депутатами Заксобрания 30 мая заявил губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Депутаты ЗС заслушали отчет губернатора Тверской области

«В текущем году Тверская область активно участвует в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволит увеличить к 2024 году долю региональных и межмуниципальных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 34%, а в городе Твери — до 85%, снизить долю автодорог, работающих с перегрузкой на 10%, и в два раза уменьшить количество аварийно опасных участков», — сказал Игорь Руденя.

Кроме того, как отмечалось, в 2018 году правительство региона передало региональному Управлению ГИБДД 35 новых автомобилей — в рамках реализации мер по повышению безопасности на дорогах, реализован комплекс мер по развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Создан Центр организации дорожного движения, деятельность которого направлена на повышение безопасности на дорогах, предупреждение причин возникновения ДТП. По итогам года в регионе на 7,7% снизилось число дорожно-транспортных происшествий с гибелью людей.

Объем услуг предприятий транспорта в Тверской области вырос на 3,5%. Особенно большой рост зафиксирован в сфере грузоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

В регионе продолжают борьбу с нелегальными пассажирскими перевозками, при этом сохраняются существующие социальные маршруты на транспорте. Началась работа по переходу на систему единого государственного заказа для обеспечения стабильной и безопасной работы транспорта. Ведётся работа по созданию новой, инновационной модели организации транспортного сообщения в Твери и Тверской области. Основные задачи проекта — создание современной системы управления пассажирскими перевозками, переход на перевозки по регулируемым тарифам с обязательным предоставлением льготного проезда и обновление подвижного состава.