Киев, 30 мая, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Капитаном речного теплохода Viking Sygin, который поздним вечером 29 мая столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, является гражданин Украины.

Кораблекрушение

Об этом 30 мая сообщают украинские СМИ, ссылаясь на информацию венгерской полиции.

Сообщается, что у капитана большой опыт работы. Также известно, что полиция уже допросила экипаж относительно аварии. Другие подробности в настоящий момент неизвестны.

Также СМИ сообщают, что теплоход «Русалка» был построен 70 лет назад, в 1949 году, Херсонской судостроительной компанией. Согласно документации, длина катера составляла 27,25 метра, ширина — 4,8 метра. Катер приводился в движение 150-сильным двигателем, а на палубе могло разместиться до 150 человек.

ИА REGNUM напоминает, что, по предварительной информации, в результате аварии под мостом возле здания парламента Венгрии как минимум семь человек погибли, более 20, в том числе ребенок, пропали без вести. Пострадавшие были организованной группой туристов из Южной Кореи.