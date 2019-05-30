Москва, 30 мая, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал новый контракт с защитником Юусо Хиетаненом. Об этом 30 мая сообщается на сайте клуба.

(сс) jill111 Хоккей

Отмечается, что новое соглашение рассчитано на один сезон.

Напомним, Хиетанен выступает за «Динамо» с сезона 2015/16. В нынешнем сезоне он сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате, забросив шесть шайб и отдав 13 результативных передач. В плей-офф на его счету 11 игр и два очка — один гол и один результативный пас.

Читайте также: Ярославский «Локомотив» покидает опытный форвард