Москва, 30 мая, 2019, 13:37 — ИА Регнум. CША занимаются экономическим терроризмом, оказывая давление на другие страны. Пекин, конечно, прав, американцы уже не в состоянии конкурировать с Китаем и постоянно пытаются менять правила игры, действуя, в том числе, не рыночными методами, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

По его мнению, Трамп ведет себя как ковбой из XIX века. Однако на деле не может решить даже проблему Северной Кореи и Ирана.

«Вместе с тем, первой жертвой финансово-экономического терроризма в его современном виде стала Россия в конце 2014 года. Резкое падение цен на нефть, в котором не обошлось без политики, санкции, политически-мотивированное понижение суверенного рейтинга России американскими агентствами обрушили рубль и рынок акций.

Последний, конечно, в России меньше связан с уверенностью потребителей и реальным сектором, чем в США, однако, падение было очень болезненным. Российские граждане стали беднее, компании отменили запланированные SPO», — пояснил эксперт.

Тогда многие требовали пустить все международные резервы на стабилизацию рубля, ввести административное регулирование экономики или выполнить политические требования США.

«Однако Кремль не поддался на шантаж. Доверился невидимой руке рынка, которая нашла новое равновесие на валютном рынке. За счет господдержки ни одна российская компания не объявила дефолт по внешним долгам. Недруги России тогда очень интересовались финансовым состоянием «Роснефти» и Газпрома.

Естественно, не было сделано никаких политических уступок, террористы, в том числе финансовые, всегда воспринимают уступки, как слабость», — высказал свою точку зрения Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй заявил, что власти США применяют против других стран «протекционистскую дубину» и развязывают путем экономического терроризма торговые войны.

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