Калуга, 30 мая, 2019, 13:36 — ИА Регнум. В Калужской области задержан житель Москвы. Его подозревают в сбыте поддельных денежных купюр. Как сообщили 30 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, сообщение об обнаружении купюры достоинством 5 тысяч рублей, имеющей признаки подделки, поступило в дежурную часть ОМВД России по Боровскому району от работников магазина.

Фальшивые купюры

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Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что днём в торговую точку зашли двое мужчин, один из которых попытался расплатиться на кассе за приобретённый товар денежной купюрой, по внешнему виду явно отличающейся от настоящих билетов Банка России. Работники магазина проинформировали об этом покупателя. После чего оба мужчины вышли из магазина, оставив банкноту.

Через два дня в отдел полиции поступило аналогичное заявление. Работники одной из пиццерий сообщили, что по телефону получили заказ на сумму около 1,5 тысяч рублей. Курьер доставил по заказ по указанному адресу и получил в качестве оплаты пятитысячную купюру, выдал покупателям сдачу и уехал. В дальнейшем выяснилось, что купюра имеет признаки подделки, что послужило основанием для обращения в органы внутренних дел.

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Проведенным исследование было установлено, что предоставленные на экспертизу денежные билеты банка России изготовлены не предприятие ФГУП «Гознак» и являются поддельными. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность покупателя была установлена. Им оказался житель 25-летний Москвы.

Как пояснил фигурант, ранее в Москве он через интернет нашёл покупателя на свой мобильный телефон. На встрече незнакомец расплатился за гаджет двумя пятитысячными купюрами, после чего исчез в толпе. Продавец же с вырученными деньгами поехал в гости к своему знакомому в Калужскую область. Со слов мужчины, о том, что банкноты поддельные, он не знал.

В настоящее время уголовное дело направлено суд, для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, только за третий квартал 2018 года в банковском секторе Центрального федерального округа (ЦФО) было выявлено более 6,1 тыс. денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. Из них в Калужском регионе — 152 штуки. По сравнению со II кварталом 2018 года количество фальшивых купюр увеличилось на 64 единицы (72,7%).