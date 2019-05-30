Киев, 30 мая, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, если украинское правительство объявил дефолт, это сразу приведет к огромным проблемам для страны и обычных людей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Соответствующее заявление Гройсман сделал 30 мая, вступая с трибуны Верховной рады, перед голосованием о его отставке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Что такое дефолт? Дефолт — это обнуление доходов украинцев, это неконтролируемая инфляция, это остановка экономического роста, это непонятный курс национальной валюты. Это точно не мой сценарий. Это не сценарий для украинцев, потому что для каждого человека такой сценарий принесет экономические и социальные потери», — сказал Гройсман.

При этом он призвал власти не допускать появления в стране новых кризисов.

«Наша с вами задача — не допустить любых кризисов в нашей стране, делать все для того, чтобы страна развивалась, чтобы все те изменения, которые мы начали не оценивались сегодня как полуфабрикат, а завершить их внедрением действий», — сказал Гройсман.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 29 мая, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов напомнил, что политика деиндустриализации, которую вели премьер Гройсман и президент Петр Порошенко, фактически и привела страну к дефолту.

«Мы уже платим до 10% в валюте по государственным ценным бумагам. Это очень много… Сейчас Зеленский просто обязан давить на Верховную раду и правительство с целью изменить экономическую политику. Он должен сказать стоп деиндустриализации», — призвал Суслов.

В марте Нацбанк Украины проинформировал, что в 2019 году украинскому правительству предстоит выплатить по валовому внешнему долгу $15,7 млрд. По данным ведомства, в первом квартале Украина выплатила $5,609 млрд, в следующих кварталах выплаты составят $3,608 млрд, $3,919 млрд и $2,519 млрд соответственно.

26 мая в интервью Financial Times украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно объявить дефолт перед иностранными кредиторами.

«По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины», — сказал Коломойский.

В администрации Зеленского заявили, что мнение олигарха не разделяют и дефолта Украины в ближайших планах нет.