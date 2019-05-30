Большой Камень, Приморский край, 30 мая, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Два 16-тонных крана на крестовой раме, которые одновременно являются стационарными и переносными, поступили на судостроительный комплекс «Звезда», сообщает 30 мая пресс-служба предприятия.

Kremlin.ru Судостроительный комплекс «Звезда». Большой Камень

Оборудование предназначено для оперативного перемещения элементов при сборке судовых блоков. На предприятии ожидают, что новые краны позволят существенно ускорить процесс строительства корпусов судов, и сэкономить на электроэнергии.

«Подъемная техника такого типа в российском судостроении будет использована впервые», — говорится в сообщении.

После проведения необходимых испытаний краны начнут эксплуатировать как для постройки судов на открытом тяжелом достроечном стапеле верфи, так и для строительства новых объектов «Звезды».

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