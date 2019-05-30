Камень-на-Оби, Алтайский край, 30 мая, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Невероятно «комфортную» среду обеспечили горожанам власти алтайского города Камень-на-Оби, отдав контракт на проведение благоустроительных работ организации, которая вместо газонной травы засадила клумбу в центре города коноплёй. Как сообщают сегодня, 30 мая, «Каменские известия», дурман-трава произрастает возле памятника Ленина, буквально в 100 метрах от районной администрации.

Цитата с сайта «Каменские известия» Клумба с коноплёй в центре Камня-на-Оби

Цитата с сайта «Каменские известия» Коноплей в Камне-на-Оби засеяли клумбу в центре города

И это несмотря на то, что ещё 23 мая во время визита в Камень-на-Оби заместителя председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству, координатора проекта «Единой России» в Алтайском крае «Формирование комфортной городской среды» Игоря Панарина, было обещано избавиться от наркотических зарослей.

«Прошла неделя, а конопля продолжает расти быстрее, чем любая рассада», — отмечают каменские журналисты.

Они выяснили, что озеленением занималась подрядная организация, выигравшая в 2018 году торги на проведение работ по известному партийному проекту, и что коммунальщик в ходе встречи с краевыми депутатами уверял, что посеял газонную траву.

«Каким образом вместо газона взошла конопля, объяснить никто не может. Да и отрицать газон нельзя — действительно, среди дурман-травы кое-где встречаются одинокие травинки», — отмечают «Каменские известия».

Напомним, за культивирование наркосодержащего растения в России предусмотрена уголовная ответственность (ст. 231 ч.1 УК РФ). Судя по фотографиям каменских журналистов, количество кустов каннабиса в центре города перевалило уже за сотню.