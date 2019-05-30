Сеул, 30 мая, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Во время своего визита в Японию президент США Дональд Трамп назвал море, разделяющее Южную Корею и Японию, «Японским». Это вызвало негодование в Сеуле, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подпись Трампа

Общепринятым в мире наименованием моря является именно «Японское море», однако в Южной Корее относятся к этому вопросу крайне болезненно и называют море «Восточным». Официальный представитель МИД Южной Кореи заявил, что необходимо использовать именно нейтральное наименование, не относя море к какой-либо стране. Ранее море действительно называлось Восточным, однако после окончательной колонизации Кореи Японией в 1910 году оно стало именоваться Японским, так как располагалось в пределах одной страны, и именно это наименование закрепилось в мире.

Впрочем, это не единственный и не главный спор между двумя соседями. Япония и Южная Корея также не могут решить, кому принадлежат острова Лианкур, перешедшие под контроль Южной Кореи после Второй Мировой войны.