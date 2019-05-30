Назарово, Красноярский край, 30 мая, 2019, 13:09 — ИА Регнум. В городе Назарове Красноярского края инвалидов, лежачих больных и пожилых людей перевозят на катафалке. Другого способа просто нет.

(сс) Jeremy Wong Старость

О таком способе перевозки людей сообщает красноярский телеканал «Енисей».

"Обычное утро в пансионате для пожилых и инвалидов. Поступает новый подопечный с серьёзной травмой, который нуждается в уходе. Только вот привезли его не люди в белых халатах, а сотрудники похоронной фирмы в чёрных костюмах. И такая ситуация здесь уже стала нормой», — говорится в видеосюжете. Координирующая действия сотрудников похоронной фирмы женщина просит их вытаскивать пациента «вперёд головой».

По словам директора назаровского пансионата для пожилых и инвалидов Татьяны Филипповой, в настоящее время в учреждении находятся 35 человек. И их надо возить на УЗИ или на рентген. Транспорта для оказания услуг лежачим больным в городе нет, утверждает она. Поэтому приходится договариваться с предпринимателями, занимающимися ритуальными услугами.

«По морально-этическим соображениям далеко не каждый согласится на такой вид перевозки. Зачастую переступить через себя не могут именно молодые люди, ведь они надеются на выздоровление. А представить состояние родителей, которые вынуждены заказать для своего ребёнка такую услугу — просто невозможно. Но, похоже, катафалк для живых — пока единственный возможный вариант», — делают вывод красноярские журналисты.

В местной соцзащите готовы помочь с транспортом для инвалидов-колясочников. Для их транспортировки предусмотрена спецмашина с необходимым оборудованием. Однако лежачих больных в салон взять не получается: не положено по технике безопасности либо по техническому состоянию.

Ситуация для города не нова, поэтому некоторые ритуальные фирмы выделили отдельные грузовые машины и носилки, на которых перевозят только живых. По словам руководителя ритуальной фирмы Ольги Поповой, средний ценник на перевозку лежачего больного в похоронной машине — тысяча рублей, и эту сумму не компенсируют по соцпакету.

Однако ситуацию можно решить в рамках оказания паллиативной помощи.

«В настоящее время наше учреждение ведет работу по оформлению лицензии на оказание услуг по паллиативной помощи. У нас получено положительное санэпидзаключение, сотрудники проходят обучение. В рамках этой программы, возможно, будет возможно приобретение специализированного автотранспорта», — комментирует начальник отдела правового обеспечения назаровской районной больницы Роман Литвинов.

Подчёркивается, что такие проблемы характерны не только для Назарова, но и для других территорий края. Альтернатива есть в Красноярске, где существует платная скорая помощь.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 мая, в министерстве социальной политики Красноярского края, учреждение, о котором идёт речь в материале телеканала «Енисей», является частным, оно не подведомственно министерству социальной политики.

«В стационарных учреждениях, подведомственных министерству, в которых присутствуют лежачие больные, есть специализированный транспорт для перевозки. В данном же случае минсоцполитики не имеет никакого влияния на частное учреждение», — сказали в пресс-службе министерства.

В целом, как отметили в пресс-службе, проблема перевозки людей существует не только в Красноярском крае:

«В больших городах она решаема, потому что есть платная скорая помощь и так далее. Просто по всем нормам для перевозки таких больных необходим специализированный транспорт со всеми лицензиями, медицинским сопровождением. И это уже больше относится к здравоохранению, а не социальной политике».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Челябинске разгорелся скандал. Это произошло после сообщений местных СМИ о том, что ветеранов войны развозили по памятным местам на катафалках. Фотографии машины с надписью «Долг», припаркованной в районе мемориала «Вечный огонь», появились в интернете. Якобы на этой машине ветеранов привезли на возложение цветов к Вечному огню. Однако власти Челябинска эту информацию опровергли. По официальной информации, на территории города общественное объединение «Люди Долга» проводило социальную акцию «Маршрут памяти», и слово «Долг» с похоронным бюро было проассоциировано ошибочно.

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